У всех человек была выявлена пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.
В Москве умерли еще 15 человек с коронавирусом
- Автор Мадина
- 20 июля, 2020. Понедельник 02:00
В Москве скончались еще 15 пациентов с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб столицы.
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