ЗАМАНА - В Дагестане полицейский подозревается в сбыте наркотиков

В Дагестане полицейский подозревается в сбыте наркотиков

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18 июля, 2020. Суббота 00:49
В Дагестане полицейский подозревается в сбыте наркотиков

Следственными органами РД было возбуждено уголовное дело в отношении капитана полиции, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом информирует РИА «Дагестан», ссылаясь на Управление ФСБ РФ по РД.

В Дагестане полицейский подозревается в сбыте наркотиков
Происшествия

Полицейский подозревается по ряду преступлений: в покушении на незaконное производство, сбыт и перeсылку нaркотиков (часть 1 статья 228 уголовный кодекс РФ), а также в злoупотреблении дoлжностными пoлномочиями (часть 1 статьи 285) и служeбном пoдлоге (часть 2 статьи 292).

В соответствии с данными издания, полицейский подделал официальные документы и материалы оперативно-служебной работы.

Это стало причиной для незаконного возбуждения уголовного дела в отношении Александра Малиотаки тоже, якобы, подозреваемого в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических препаратов.

Следует отметить, что на данный момент по этому уголовному делу проводится расследование.

 

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