ЗАМАНА - Сотрудники спецслужб Дагестана обезвредили схрон боеприпасов

Сотрудники спецслужб Дагестана обезвредили схрон боеприпасов

Автор
18 июля, 2020. Суббота 00:00
Сотрудники спецслужб Дагестана обезвредили схрон боеприпасов

Во время оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились Управлением Росгвардии по РД во взаимодействии со специалистами региональных УФСБ РФ и МВД обнаружили схрон с боеприпасами рядом с селом Харачи Унцукульского района, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Сотрудники спецслужб Дагестана обезвредили схрон боеприпасов
Происшествия

При помощи взрывотехники Управления ФСБ по региону содержимое тайника было уничтожено прямо на месте. На данный  момент по этому факту проходят следственные действия и возбуждено уголовное дело.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top