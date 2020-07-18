Сотрудники спецслужб Дагестана обезвредили схрон боеприпасов

Во время оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились Управлением Росгвардии по РД во взаимодействии со специалистами региональных УФСБ РФ и МВД обнаружили схрон с боеприпасами рядом с селом Харачи Унцукульского района, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу регионального управления Росгвардии.