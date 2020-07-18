При помощи взрывотехники Управления ФСБ по региону содержимое тайника было уничтожено прямо на месте. На данный момент по этому факту проходят следственные действия и возбуждено уголовное дело.
Сотрудники спецслужб Дагестана обезвредили схрон боеприпасов
- Автор Габи
- 18 июля, 2020. Суббота 00:00
Во время оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились Управлением Росгвардии по РД во взаимодействии со специалистами региональных УФСБ РФ и МВД обнаружили схрон с боеприпасами рядом с селом Харачи Унцукульского района, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
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