ЗАМАНА - СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки

СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки

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17 июля, 2020. Пятница 15:09
СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки

Следственный комитет по РД начал доследственную проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна квартиры, которая находится на 7 этаже многоквартирного здания в Дербенте, пишет "РИА Дагестан".

СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки
Происшествия

Сообщают, что 16 июля текущего года в 19:30 мальчик залез на подоконник приоткрытого окна в зале, откуда упал с высоты 7 этажа. В итоге полученных травм, которые несовместимы с жизнью, мальчик умер на месте.

Уточняют, что мать мальчика в это время была в ванной комнате, других членов семьи в квартире не было. Подробнее можно прочитать тут.

 

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