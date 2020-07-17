СК Дагестана проводит проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна многоэтажки
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 15:09
Следственный комитет по РД начал доследственную проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна квартиры, которая находится на 7 этаже многоквартирного здания в Дербенте, пишет "РИА Дагестан".
Сообщают, что 16 июля текущего года в 19:30 мальчик залез на подоконник приоткрытого окна в зале, откуда упал с высоты 7 этажа. В итоге полученных травм, которые несовместимы с жизнью, мальчик умер на месте.
Уточняют, что мать мальчика в это время была в ванной комнате, других членов семьи в квартире не было. Подробнее можно прочитать тут.
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