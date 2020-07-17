Следственный комитет по РД начал доследственную проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна квартиры, которая находится на 7 этаже многоквартирного здания в Дербенте, пишет "РИА Дагестан".

Сообщают, что 16 июля текущего года в 19:30 мальчик залез на подоконник приоткрытого окна в зале, откуда упал с высоты 7 этажа. В итоге полученных травм, которые несовместимы с жизнью, мальчик умер на месте.

Уточняют, что мать мальчика в это время была в ванной комнате, других членов семьи в квартире не было. Подробнее можно прочитать тут.