Госслужащий и его сын подозреваются в преступлениях с извлечением дохода на сумму более 30 млн рублей

Автор Мадина

По материалам проверки Кизилюртовского отделения прокуратуры начато уголовное дело в отношении участника районной участковой избирательной комиссии и его сына.