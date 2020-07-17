ЗАМАНА - Госслужащий и его сын подозреваются в преступлениях с извлечением дохода на сумму более 30 млн рублей

Госслужащий и его сын подозреваются в преступлениях с извлечением дохода на сумму более 30 млн рублей

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17 июля, 2020. Пятница 15:05
Госслужащий и его сын подозреваются в преступлениях с извлечением дохода на сумму более 30 млн рублей

По материалам проверки Кизилюртовского отделения прокуратуры начато уголовное дело в отношении участника районной участковой избирательной комиссии и его сына.

Госслужащий и его сын подозреваются в преступлениях с извлечением дохода на сумму более 30 млн рублей
Происшествия

Госслужащий и его сын подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 УК России (незаконный бизнес, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере), пишет "РИА Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета РФ по Дагестану. Процесс расследования уголовного дела контролируется прокуратурой. Подробнее о деле можно прочитать тут.

 

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