Следователями начато уголовное дело в отношении капитана полиции Рустама Джанатлиева, который подозревается в незаконном производстве, продаже и пересылке наркотиков, превышении должностных полномочий и в служебном подлоге, пишет "РИА Дагестан", ссылаясь на представителя ФСБ Дагестана.

Рустамом Османовичем были сфальсифицированы материалы оперативно-служебной деятельности. Он внес в официальные документы заведомо ложную информацию, что послужило причиной для незаконного начала уголовного дела в отношении гражданина Александра Малиотаки. Подробнее можно прочитать тут.