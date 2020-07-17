Следователями начато уголовное дело в отношении капитана полиции Рустама Джанатлиева, который подозревается в незаконном производстве, продаже и пересылке наркотиков, превышении должностных полномочий и в служебном подлоге, пишет "РИА Дагестан", ссылаясь на представителя ФСБ Дагестана.
В Дагестане начато уголовное дело в отношении капитана полиции
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 14:59
Рустамом Османовичем были сфальсифицированы материалы оперативно-служебной деятельности. Он внес в официальные документы заведомо ложную информацию, что послужило причиной для незаконного начала уголовного дела в отношении гражданина Александра Малиотаки. Подробнее можно прочитать тут.
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