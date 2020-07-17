ЗАМАНА - ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

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17 июля, 2020. Пятница 14:55
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

В Хабаровске остановлен теракт с применением зажигательных устройств в общественном месте, пишет "Лента.ру".

ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Происшествия

Как сообщают, арестован 32-летний мужчина одной из стран Центральной Азии — он готовил теракт по приказу международных террористов. Как сообщают в ФСБ, после этого арестованный собирался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, дабы принять участие там в деятельности террористических группировок.

 

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