ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске

Как сообщают, арестован 32-летний мужчина одной из стран Центральной Азии — он готовил теракт по приказу международных террористов. Как сообщают в ФСБ, после этого арестованный собирался уехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке, дабы принять участие там в деятельности террористических группировок.