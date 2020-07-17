Общее количество скончавшихся в Москве дошло до 4271 человек.
В Москве умерли еще 13 человек с коронавирусом
- Автор Мадина
- 17 июля, 2020. Пятница 03:38
Еще 13 человек с коронавирусом скончались в Москве. Об этом в четверг, 16 июля, пишет столичный оперативный штаб, сообщает "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- У российских границ насчитали 32 самолета-разведчика
- В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики
- В Махачкале состоялась встреча руководства «Дагэнерго» и предпринимателей республики
- Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС
- В ДГУ открылась кафедра геоинформационных технологий в сельском хозяйстве