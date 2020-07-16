Удар будет совершен, если Армения начнет стрельбу по стратегическим объектам Азербайджана, в частности по Мингечевирскому водохранилищу, заявил Даргяхлы.
Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС
- Автор Мадина
- 16 июля, 2020. Четверг 20:25
Азербайджан угрожает ракетным ударом высокой точности Армении. Угроза исходит от руководителя пресс-службы министерства обороны полковника Вагифа Даргяхлы. Об этом в четверг, 16 июля, пишет "Лента.ру".
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