ЗАМАНА - Живого младенца выкопали из могилы

Живого младенца выкопали из могилы

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16 июля, 2020. Четверг 07:44
Живого младенца выкопали из могилы

В индийском городе Нандед, штат Махараштра, живого младенца обнаружили погребенным под землей, пишет "Лента.ру", ссылаясь на сайт местного телеканала Republic TV.

Живого младенца выкопали из могилы
Происшествия

Известный индийский политик Имтиаз Джалил опубликовал ролик, на котором мужчина из деревни вытаскивает из могилы новорожденную девочку. С того момента 51-летний депутат Лок сабхи (нижняя палата парламента Индии) добивается открытия дела. Он требует наказания по всей строгости закона для преступника, совершившего такое деяние.

 

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