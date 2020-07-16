Известный индийский политик Имтиаз Джалил опубликовал ролик, на котором мужчина из деревни вытаскивает из могилы новорожденную девочку. С того момента 51-летний депутат Лок сабхи (нижняя палата парламента Индии) добивается открытия дела. Он требует наказания по всей строгости закона для преступника, совершившего такое деяние.
Живого младенца выкопали из могилы
- Автор Мадина
- 16 июля, 2020. Четверг 07:44
В индийском городе Нандед, штат Махараштра, живого младенца обнаружили погребенным под землей, пишет "Лента.ру", ссылаясь на сайт местного телеканала Republic TV.
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