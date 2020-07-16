Из-за дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм умер, когда его везли в больницу.
Пассажиру автомобиля оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
На 82 километре автодороги «Махачкала – В.Гуниб», 49-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем «УАЗ-31514», не справился с управлением, врезавшись в скалу.
Из-за дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм умер, когда его везли в больницу.
Пассажиру автомобиля оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
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