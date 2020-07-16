ЗАМАНА - В Дагестане в ДТП погиб один человек

В Дагестане в ДТП погиб один человек

Автор
16 июля, 2020. Четверг 01:44
В Дагестане в ДТП погиб один человек

На  82 километре автодороги «Махачкала – В.Гуниб», 49-летний житель Левашинского района, управляя автомобилем «УАЗ-31514», не справился с управлением, врезавшись в скалу.

В Дагестане в ДТП погиб один человек
Происшествия

Из-за дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм умер, когда его везли в больницу.

Пассажиру автомобиля оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top