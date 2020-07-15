ЗАМАНА - Житель Омска вызволен из рабства в Дагестане

Житель Омска вызволен из рабства в Дагестане

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15 июля, 2020. Среда 15:11
Житель Омска вызволен из рабства в Дагестане

Жителя Омска, насильно удерживаемого несколько лет в рабстве на одном из прикутанных хозяйств в Северном Дагестане, освободили и отправили домой. Об этом сообщает РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу муниципалитета.

Житель Омска вызволен из рабства в Дагестане
Происшествия

Несколько лет назад Иван (имя изменено из соображений безопасности) захотел улучшить своё материальное положение, выехав на заработки в столицу страны. Там его обманули «новые знакомые» и лишили документов, после чего перевезли в Дагестан.

Добрые люди оказали ему помощь в побеге, после чего Иван оказался в городе Кизляр, где о нём позаботились руководитель патриотического движения «Бессмертный полк» Эльдар Кадиев, мэр города Александр Шувалов, главный врач Центральной городской больницы Станислав Облов, начальник отдела полиции Виталий Семенченко и др.

Известно, что он уже прошёл курс лечения в больнице, отправился домой, и уже находится рядом со своей семьей.

 

 

 

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