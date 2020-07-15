Инцидент случился рядом со станцией Чески-Брод, которая находится к востоку от Праги. По полученным сведениям, могли быть травмированы до 60 человек.
Раненые были госпитализированы.
Пассажирский поезд и грузовой поезд столкнулись в Чехии, в итоге ранены десятки человек, пишет Коммерсантъ.
Инцидент случился рядом со станцией Чески-Брод, которая находится к востоку от Праги. По полученным сведениям, могли быть травмированы до 60 человек.
Раненые были госпитализированы.
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