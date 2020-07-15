Об этом пишет Telegram-канал «Московские новости».
В Москве молния ударила в Останкинскую башню
- Автор Мадина
- 15 июля, 2020. Среда 08:31
В московскую Останкинскую башню во время дождя ударила молния. Это случилось в ночь на среду, 15 июля.
В московскую Останкинскую башню во время дождя ударила молния. Это случилось в ночь на среду, 15 июля.
Об этом пишет Telegram-канал «Московские новости».
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