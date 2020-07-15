В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 29 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб столицы.

У всех умерших был поставлен диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве скончались 4234 пациента.