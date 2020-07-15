У всех умерших был поставлен диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве скончались 4234 пациента.
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 15 июля, 2020. Среда 01:32
В Москве за прошедшие сутки скончались 29 человек с коронавирусом, пишет "Лента.ру", ссылаясь на оперативный штаб столицы.
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