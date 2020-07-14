Россия перехватила разведчики НАТО около своих границ

Российская Федерация перехватила разведчики НАТО рядом со своими границами над Черным и Баренцевым морями, пишет "Лента.ру".

Сообщают, что речь идет о самолетах Р-3С Orion ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и американских разведчиках Р-8А Poseidon ВМС и RС-135, а также о беспилотнике MQ-9А Reaper. Отмечают, что нарушения границы государства допущено не было.