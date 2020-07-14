ЗАМАНА - В Минобре Дагестана опровергли информацию об обысках у Ширали Алиева

В Минобре Дагестана опровергли информацию об обысках у Ширали Алиева

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14 июля, 2020. Вторник 14:31
В Минобре Дагестана опровергли информацию об обысках у Ширали Алиева

В пресс-службе Министерства образования и науки Республики Дагестан была опровергнута информация об обысках в кабинете первого заместителя министра образования и науки региона Ширали Алиева.

В Минобре Дагестана опровергли информацию об обысках у Ширали Алиева
Происшествия

В соответствии с информацией, представленной пресс-службой минобра, в социальных сетях и некоторых телеграм-каналах распространилась информация об обысках в кабинете первого заместителя минобра РД Ширали Алиева. В связи с этим ведомство информирует, что данные публикации не соответствуют действительности. Никаких обысков в Минобрнауки Дагестана, в том числе, в кабинете заместителя министра нет. Ширали Алиев на данный момент находится на работе, ведомство функционирует в штатном режиме.

 

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