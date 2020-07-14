Также Велиев заявил, что Армения понесла потери в военной технике, ликвидирован опорный пункт армянских ВС.
Он уточнил, что сражение продолжается.
Заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев сообщил, что в процессе сражения с вооруженными силами Армении было убито до 100 армянских военных, пишет "Лента.ру".
Также Велиев заявил, что Армения понесла потери в военной технике, ликвидирован опорный пункт армянских ВС.
Он уточнил, что сражение продолжается.
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