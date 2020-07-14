ЗАМАНА - Азербайджан заявил об уничтожении ста армянских военных

Азербайджан заявил об уничтожении ста армянских военных

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14 июля, 2020. Вторник 13:54
Азербайджан заявил об уничтожении ста армянских военных

Заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев сообщил, что в процессе сражения с вооруженными силами Армении было убито до 100 армянских военных, пишет "Лента.ру".

Азербайджан заявил об уничтожении ста армянских военных
Происшествия

Также Велиев заявил, что Армения понесла потери в военной технике, ликвидирован опорный пункт армянских ВС.

Он уточнил, что сражение продолжается.

 

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