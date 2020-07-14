ЗАМАНА - Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе

Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе

Автор
14 июля, 2020. Вторник 08:47
Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 упал во время посадки в штате Нью-Мексико. Пилот был вынужден катапультироваться. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на 49-ю эскадрилью американских ВВС, передает "Лента.ру".

Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе
Происшествия

Падение истребителя случилось на авиабазе Холломен около 18:00 по местному времени (03:00 по московскому). Пилот незначительно травмирован, ему предоставили медицинскую помощь. На месте инцидента работают аварийно-спасательные службы.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top