Падение истребителя случилось на авиабазе Холломен около 18:00 по местному времени (03:00 по московскому). Пилот незначительно травмирован, ему предоставили медицинскую помощь. На месте инцидента работают аварийно-спасательные службы.
Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 08:47
Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 упал во время посадки в штате Нью-Мексико. Пилот был вынужден катапультироваться. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на 49-ю эскадрилью американских ВВС, передает "Лента.ру".
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