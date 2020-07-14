Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе

Автор Мадина

Истребитель Военно-воздушных сил США F-16 упал во время посадки в штате Нью-Мексико. Пилот был вынужден катапультироваться. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на 49-ю эскадрилью американских ВВС, передает "Лента.ру".