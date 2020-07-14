Три земельных участка, которые находятся в районе путепровода по улице Аэропортовское шоссе Махачкалы, поставлены на кадастровый учет на основании фейковых документов, пишет РИА Дагестан.

Прокуратурой РД проведена проверка исполнения земельного законодательства, в итоге которой выявлено, что три земельных участка, которые находятся в районе путепровода по улице Аэропортовское шоссе Махачкалы, общей площадью 2,2 тысяч квадратных метров, кадастровой стоимостью больше 25 миллионов рублей, поставлены на кадастровый учет на основании фейковых документов. Подробнее можно прочитать тут.