ЗАМАНА - Три уголовных дела о мошенничестве с земельными участками на 25 млн рублей возбуждено в Дагестане

Три уголовных дела о мошенничестве с земельными участками на 25 млн рублей возбуждено в Дагестане

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14 июля, 2020. Вторник 08:20
Три уголовных дела о мошенничестве с земельными участками на 25 млн рублей возбуждено в Дагестане

Три земельных участка, которые находятся в районе путепровода по улице Аэропортовское шоссе Махачкалы, поставлены на кадастровый учет на основании фейковых документов, пишет РИА Дагестан.

Три уголовных дела о мошенничестве с земельными участками на 25 млн рублей возбуждено в Дагестане
Происшествия

Прокуратурой РД проведена проверка исполнения земельного законодательства, в итоге которой выявлено, что три земельных участка, которые находятся в районе путепровода по улице Аэропортовское шоссе Махачкалы, общей площадью 2,2 тысяч квадратных метров, кадастровой стоимостью больше 25 миллионов рублей, поставлены на кадастровый учет на основании фейковых документов. Подробнее можно прочитать тут.

 

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