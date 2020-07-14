У всех умерших был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус. В общем с начала пандемии в Москве скончались 4 205 пациентов.
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 14 июля, 2020. Вторник 08:15
В Москве за сутки скончались 37 человека с коронавирусом. Об этом в Telegram пишет оперативный штаб города, передает "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Американский истребитель F-16 разбился во время приземления на авиабазе
- Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе
- Ученый Даггосуниверситета рассказал о модернизации архитектуры в регионе
- Три уголовных дела о мошенничестве с земельными участками на 25 млн рублей возбуждено в Дагестане
- 3 уголовных дела о мошенничестве с земельными участками на 25 млн рублей возбуждено в Дагестане