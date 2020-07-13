ЗАМАНА - В Дагестане осуждён бывший начальник отделения «Почты России»

В Дагестане осуждён бывший начальник отделения «Почты России»

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13 июля, 2020. Понедельник 17:04
В Дагестане осуждён бывший начальник отделения «Почты России»

Хасавюртовский районный суд с участием государственного обвинителя прокуратуры муниципалитета вынес приговор относительно бывшего начальника отделения почтовой связи АО «Почта России» в селении Тукита Хасавюртовского района, сообщает РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Прокуратуры региона.

В Дагестане осуждён бывший начальник отделения «Почты России»
Происшествия

Нарушителя признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата в особо крупном размере).

Известно, что обвиняемый, занимая указанную должность, присвоил денежные средства, принятые от жителей района за потребленные коммунальные услуги и подписку на периодические печатные издания, в размере более 2,8 млн рублей.

В соответствие с информацией, представленной прокуратурой, осуждённому назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, судом было удовлетворено исковое заявление прокуратуры о взыскании с обвиняемого причинённого преступлением ущерба, отметили в ведомстве.

 

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