Житель Махачкалы скончался от интоксикации

По факту инцидента некоторые страницы в Instagram начали публиковать неаргументированные обвинительные сообщения в адрес работников полиции. Пресс-служба ГУ МВД РД показала хронологию событий и объяснила, что случилось на самом деле. Подробнее можно прочитать тут.