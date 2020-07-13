По факту инцидента некоторые страницы в Instagram начали публиковать неаргументированные обвинительные сообщения в адрес работников полиции. Пресс-служба ГУ МВД РД показала хронологию событий и объяснила, что случилось на самом деле. Подробнее можно прочитать тут.
Житель Махачкалы скончался от интоксикации
- Автор Мадина
- 13 июля, 2020. Понедельник 02:38
11 июля в Махачкале от интоксикации умер 33-летний мужчина, пишет РИА Дагестан.
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