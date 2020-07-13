Сообщают, что на обвиняемых полиция вышла в процессе оперативно-розыскных мероприятий по перекрытию каналов поступления оружия в Дагестан. Подробнее можно прочитать тут.
Канал поставки оружия из Чечни в Дагестан пресекли сотрудники полиции
- Автор Мадина
- 13 июля, 2020. Понедельник 02:33
В Дагестане в субботу полицией были арестованы члены группировки, которые занимались незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также переделкой травматического оружия в боевое, пишет отдел новостей газеты «Молодежь Дагестана», ссылаясь на пресс-службу МВД РД.