ЗАМАНА - В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

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12 июля, 2020. Воскресенье 17:55
В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Волны, которые существуют в атмосфере Земли, создают резонансные явления, которые можно сравнить с теми, что появляются в звенящем колоколе. О том, как "звучит" Земля, поведали ученые из Гавайского и Киотского университетов, пишет "Planet Today".

В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук
Происшествия

Звенящий звук, создаваемый резонансным взаимодействием атмосферных волн нашей планеты, не получится услышать без специальной техники, так что нет смысла пытаться найти "небесный колокол" в домашних условиях.  Если же использовать специальное оборудование, то можно найти много необычного. Обнаружилось, что при определенных условиях атмосферные волны могут генерировать резонанс, который похож на то, что появляется в звенящем колоколе. То есть, всю Землю можно представить в виде гигантского резонирующего колокола, который постоянно генерирует необычные вибрации.  Исследователи считают, что нынешняя наука на данный момент далека от полного понимания этого явления. Подробнее можно прочитать тут.

 

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