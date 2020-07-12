Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог считает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов. Она объяснила, что, по ее мнению, власти Китая были осведомлены о новом коронавирусе еще до того, как объявили об этом. Ли-Мэн Янь уточнила, что ее руководители, которые являются ведущими экспертами в этой сфере, игнорировали ее исследования пандемии, которые, как она считает, могли бы спасти человеческие жизни. Вирусолог поведала, что Китай раньше всех знал о том, что коронавирус передается от человека к человеку. Этой информацией они располагали задолго до того, как объявили об этом на весь мир. Подробнее можно прочитать тут.