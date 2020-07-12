У всех скончавшихся была выявлена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее количество умерших от коронавируса в Москве достигло 4143 пациента.
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 12 июля, 2020. Воскресенье 02:00
В Москве за прошедшие сутки скончались 27 человек с коронавирусом, пишет оперативный штаб города в своем Telegram-канале, передает "Лента.ру".
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