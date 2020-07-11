ЗАМАНА - Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

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11 июля, 2020. Суббота 15:16
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Семья Захаровых, которая пострадала из-за Михаила Ефремов, виновного в смертельном ДТП в центре Москвы, потребовала возместить им моральный вред в размере больше 40 миллионов рублей, пишет "Лента.ру".

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Происшествия

Сообщают, что намерение стать потерпевшей поступило от жены Захарова.  ДТП случилось 8 июня.

 

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