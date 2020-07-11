В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом

Автор Мадина

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. Информацию об этом предоставил оперативный штаб города, опубликовав ее на своем сайте, пишет "Лента.ру".