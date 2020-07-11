Общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 4116 человек.
За день до этого умерли 28 пациентов.
В Москве за прошедшие сутки скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. Информацию об этом предоставил оперативный штаб города, опубликовав ее на своем сайте, пишет "Лента.ру".
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 4116 человек.
За день до этого умерли 28 пациентов.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..