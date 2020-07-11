ЗАМАНА - В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом

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11 июля, 2020. Суббота 01:58
В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 29 пациентов с коронавирусом. Информацию об этом предоставил оперативный штаб города, опубликовав ее на своем сайте, пишет "Лента.ру".

В Москве умерли еще 29 человек с коронавирусом
Происшествия

Общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 4116 человек.

За день до этого умерли 28 пациентов.

 

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