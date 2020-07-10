ЗАМАНА - Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире

Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире

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10 июля, 2020. Пятница 20:47
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире

Последние сутки стали рекордными по количеству заболеваний коронавирусом SARS-CoV-2 на планете, передает Reuters, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, пишет "Лента.ру".

Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире
Происшествия

За сутки в общем во всех странах зарегистрировали 228,1 тысяч случаев заражения. Сообщают, что самое большое количество случаев заражения в США, Бразилии, Индии и ЮАР.

 

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