За сутки в общем во всех странах зарегистрировали 228,1 тысяч случаев заражения. Сообщают, что самое большое количество случаев заражения в США, Бразилии, Индии и ЮАР.
Прошедшие сутки стали рекордными по числу заражений коронавирусом в мире
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 20:47
Последние сутки стали рекордными по количеству заболеваний коронавирусом SARS-CoV-2 на планете, передает Reuters, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, пишет "Лента.ру".
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