Как проинформировали в пресс-службе Дагестанской таможни, когда проводили таможенный осмотр помещения одной из курьерских служб в Махачкале обнаружили и изъяли партию сигарет торговой марки NZ Gold Compact, производителем которой является Республики Беларусь, акцизные марки отсутствовали.
Относительно этой ситуации рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".