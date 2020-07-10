Дагестанские таможенники изъяли 22,5 тыс. пачек контрабандных сигарет

Сотрудниками отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров совместно с правоохранительным подразделением Дагестанской таможни, УЭБиПК МВД и УФСБ РФ по РД было изъято 22,5 тыс. пачек контрабандных сигарет в дагестанской столице.

Как проинформировали в пресс-службе Дагестанской таможни, когда проводили таможенный осмотр помещения одной из курьерских служб в Махачкале обнаружили и изъяли партию сигарет торговой марки NZ Gold Compact, производителем которой является Республики Беларусь, акцизные марки отсутствовали.

Относительно этой ситуации рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Более подробную информацию об этом можно прочесть на официальном сайте РИА "Дагестан".