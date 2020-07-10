Директор консервного завода, обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом в Дагестане

Экс ген-директор обманом и подделыванием документов получал от правительства денежные средства. В 2018 году фальсифицировал решение общего собрания акционеров об избрании его генеральным директором данного завода. Следователи собрали достаточное число доказательств для начала уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением. Далее дело будет рассмотрено судом.

