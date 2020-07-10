Экс ген-директор обманом и подделыванием документов получал от правительства денежные средства. В 2018 году фальсифицировал решение общего собрания акционеров об избрании его генеральным директором данного завода.
Следователи собрали достаточное число доказательств для начала уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением. Далее дело будет рассмотрено судом.
Директор консервного завода, обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом в Дагестане
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 15:51
Пришло к финалу расследование уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Гергебильский консервный завод».
Экс ген-директор обманом и подделыванием документов получал от правительства денежные средства. В 2018 году фальсифицировал решение общего собрания акционеров об избрании его генеральным директором данного завода.
Следователи собрали достаточное число доказательств для начала уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением. Далее дело будет рассмотрено судом.
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