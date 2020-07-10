Как сообщается, в Казбековском районе пожар ограничен и открытого огня нет. В планах полная ликвидация возгорания.
Ликвидированы пожары в поселках Тарки и Агачаул
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 15:42
Ликвидированы пожары в селах Тарки и Агачаул, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по РД.
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