В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 человек с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Москве. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с эпидемией в Telegram-канале, пишет "Лента.ру".