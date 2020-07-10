У всех была выявлена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом в Москве достигло 4087 человек.
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 03:16
Еще 28 человек с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Москве. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с эпидемией в Telegram-канале, пишет "Лента.ру".
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