ЗАМАНА - В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

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10 июля, 2020. Пятница 03:16
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

Еще 28 человек с коронавирусом скончались за прошедшие сутки в Москве. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с эпидемией в Telegram-канале, пишет "Лента.ру".

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Происшествия

У всех была выявлена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, общее количество умерших с коронавирусом в Москве достигло 4087 человек.

 

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