Президент сообщила, что у нее коронавирус. Она уточнила, что чувствует себя хорошо и продолжит работу в онлайн режиме.
Временный президент Боливии заразилась коронавирусом
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 03:14
Исполняющая обязанности лидера Боливии Жанин Аньес заболела коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter, пишет "Лента.ру".
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