Временный президент Боливии заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности лидера Боливии Жанин Аньес заболела коронавирусом. Об этом она рассказала на своей странице в Twitter, пишет "Лента.ру".

Президент сообщила, что у нее коронавирус. Она уточнила, что чувствует себя хорошо и продолжит работу в онлайн режиме.