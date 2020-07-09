ЗАМАНА - Пилот посадил самолет с разбитым стеклом за считанные минуты и спас пассажиров

Пилот посадил самолет с разбитым стеклом за считанные минуты и спас пассажиров

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09 июля, 2020. Четверг 08:34
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом за считанные минуты и спас пассажиров

Пилот китайской авиакомпании Ruili Airlines совершил аварийную посадку из-за разбитого стекла за считанные минуты и спас всех людей в салоне, пишет "Лента.ру".

Как сообщают, самолет Boeing 738 летел из китайского города Сиань в Куньмин. Через 30 минут полета экипаж лайнера заметил трещины на лобовом стекле, которые появились из-за сбоя в работе противообледенительной системы.

Тогда пилоты начали незамедлительную аварийную посадку в городе Чунцин. Согласно сведениям с радаров, на тот момент самолет летел на высоте 9,4 тысячи метров и резко начал посадку, сбрасывая скорость — за 6 минут пилоты опустились на высоту 3,8 тысячи метров.

В итоге командир воздушного судна смог успешно совершить посадку, и никто из пассажиров и членов экипажа не был травмирован. После приземления инженеры аэропорта дополнительно осмотрели самолет, дабы выявить причину появления трещин в стекле.

 

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