ЗАМАНА - Руководитель Каякентского района получил 4 года лишения свободы

Руководитель Каякентского района получил 4 года лишения свободы

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08 июля, 2020. Среда 02:24
Руководитель Каякентского района получил 4 года лишения свободы

Руководитель Каякентского района Магомедэмин Гаджиев получил 4 условных года лишения свободы, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на старшего помощника главы СУ СКР по Дагестану Расула Темирбекова.

Руководитель Каякентского района получил 4 года лишения свободы
Происшествия

Магомедэмин Гаджиев признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий руководителя органа местного самоуправления) Уголовным Кодексом России. Как сообщают, экс-глава Каякентского района превысил должностные полномочия и причинил ощутимый материальный ущерб стране и региону, оцениваемый в сумму больше 36 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.

 

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