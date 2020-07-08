Руководитель Каякентского района получил 4 года лишения свободы
- Автор Мадина
- 08 июля, 2020. Среда 02:24
Руководитель Каякентского района Магомедэмин Гаджиев получил 4 условных года лишения свободы, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на старшего помощника главы СУ СКР по Дагестану Расула Темирбекова.
Магомедэмин Гаджиев признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий руководителя органа местного самоуправления) Уголовным Кодексом России. Как сообщают, экс-глава Каякентского района превысил должностные полномочия и причинил ощутимый материальный ущерб стране и региону, оцениваемый в сумму больше 36 миллионов рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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