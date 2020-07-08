Гаджиев занял место первого заместителя прокурора Дагестана в марте 2018.
Еще раньше он пребывал на должности заместителя прокурора республики. Подробнее можно прочитать тут.
Первый заместитель прокурора Дагестана Изет Гаджиев подал прошение об отставке, сообщает "АиФ-Дагестан".
Гаджиев занял место первого заместителя прокурора Дагестана в марте 2018.
Еще раньше он пребывал на должности заместителя прокурора республики. Подробнее можно прочитать тут.
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