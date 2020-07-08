Кроме того, известно, что пожар на землях лесного фонда в районе посёлка Агачаул Карабудахкентского района в 19:00 локализован. Площадь пожара составила 88 Га. Общая площадь пожара по двум очагам приравнивается к 133 Га.
Пожар в посёлке Тарки потушен
- Автор Габи
- 08 июля, 2020. Среда 00:35
Пожар в посёлке Тарки пригорода Махачкалы потушен, сообщают в РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
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