ЗАМАНА - Пожар в посёлке Тарки потушен

Пожар в посёлке Тарки потушен

Автор
08 июля, 2020. Среда 00:35
Пожар в посёлке Тарки потушен

Пожар в посёлке Тарки пригорода Махачкалы потушен, сообщают в РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Пожар в посёлке Тарки потушен
Происшествия

Кроме того, известно, что пожар на землях лесного фонда в районе посёлка Агачаул Карабудахкентского района в 19:00 локализован. Площадь пожара составила 88 Га. Общая площадь пожара по двум очагам приравнивается к 133 Га.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top