ЗАМАНА - Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек

Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек

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07 июля, 2020. Вторник 07:28
Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек

Водитель из города Тегби, Гана, насмерть сбил 5 человек после того, как выиграл в лотерею и поспешил отметить удачу. Об этом пишет местный новостной портал MyJoyOnline, передает "Лента.ру".

Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек
Происшествия

Висдом Кподо выиграл в лотерею 1,2 тысячи ганских седи (почти 15 тысяч рублей). Он одолжил у друга автомобиль и поехал отметить удачу. По дороге он на высокой скорости сделал попытку обогнать мотоцикл и такси, но не смог справиться с управлением и врезался в дом. В нем находились 41-летняя женщина с тремя дочерьми и 70-летняя старушка. Все они скончались на месте.

Мужчина пытался сбежать с места аварии, но позже сам пришел в полицию, дабы сделать признание. В автомобиле его друга обнаружили бутылки с алкоголем. 

 

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