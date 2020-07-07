Водитель выиграл в лотерею и насмерть сбил пять человек

Водитель из города Тегби, Гана, насмерть сбил 5 человек после того, как выиграл в лотерею и поспешил отметить удачу. Об этом пишет местный новостной портал MyJoyOnline, передает "Лента.ру".

Висдом Кподо выиграл в лотерею 1,2 тысячи ганских седи (почти 15 тысяч рублей). Он одолжил у друга автомобиль и поехал отметить удачу. По дороге он на высокой скорости сделал попытку обогнать мотоцикл и такси, но не смог справиться с управлением и врезался в дом. В нем находились 41-летняя женщина с тремя дочерьми и 70-летняя старушка. Все они скончались на месте.

Мужчина пытался сбежать с места аварии, но позже сам пришел в полицию, дабы сделать признание. В автомобиле его друга обнаружили бутылки с алкоголем.