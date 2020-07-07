В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 24 человека с диагнозом коронавируса, пишет столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале, передает "Лента.ру".

У всех скончавшихся была диагностирована пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. В общем за все время эпидемии в Москве скончались от коронавируса 3999 пациентов.