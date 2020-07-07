ЗАМАНА - В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

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07 июля, 2020. Вторник 01:17
В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 24 человека с диагнозом коронавируса, пишет столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале, передает "Лента.ру".

В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом
Происшествия

У всех скончавшихся была диагностирована пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. В общем за все время эпидемии в Москве скончались от коронавируса 3999 пациентов.

 

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