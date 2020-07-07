ЗАМАНА - На территории Эльтавского леса произошло возгорание

На территории Эльтавского леса произошло возгорание

Автор
07 июля, 2020. Вторник 00:50
На территории Эльтавского леса произошло возгорание

В дагестанской столице произошло возгорание на территории Эльтавского леса. Пожар наблюдается со стороны микрорайона Эльтав. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".

На территории Эльтавского леса произошло возгорание
Происшествия

На место происшествия оперативно выехал глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов. Кроме того, в скором времени ожидается прибытие группировки по тушению пожара.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top