На место происшествия оперативно выехал глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов. Кроме того, в скором времени ожидается прибытие группировки по тушению пожара.
На территории Эльтавского леса произошло возгорание
- Автор Габи
- 07 июля, 2020. Вторник 00:50
В дагестанской столице произошло возгорание на территории Эльтавского леса. Пожар наблюдается со стороны микрорайона Эльтав. Об этом сообщает издание "Махачкалинские известия".
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