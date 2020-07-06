В Дагестане мужчина спас четверых тонущих человек в море

Житель Каспийска Станислав Агакеримович Абдулкеримов спас четверых человек, которые тонули в море: 3 девушек и 1 подростка. Когда мужчина заметил в воде тонущих людей, он схватил с берега детский надувной круг и вошел в воду.