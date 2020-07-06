ЗАМАНА - В Дагестане мужчина спас четверых тонущих человек в море

В Дагестане мужчина спас четверых тонущих человек в море

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06 июля, 2020. Понедельник 13:40
В Дагестане мужчина спас четверых тонущих человек в море

Житель Каспийска Станислав Агакеримович Абдулкеримов спас четверых человек, которые тонули в море: 3 девушек и 1 подростка. Когда мужчина заметил в воде тонущих людей, он схватил с берега детский надувной круг и вошел в воду.

В Дагестане мужчина спас четверых тонущих человек в море
Происшествия

Несмотря на беспокойное море, мужчине удалось вытащить всех из воды.

Случай произошел 2 июля в Каспийске. Одна из девушек госпитализирована. 

Станислав Абдулкеримов является ветераном боевых действий, он родился в селе Ахты Ахтынского района.

 

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