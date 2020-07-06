Несмотря на беспокойное море, мужчине удалось вытащить всех из воды.
Случай произошел 2 июля в Каспийске. Одна из девушек госпитализирована.
Станислав Абдулкеримов является ветераном боевых действий, он родился в селе Ахты Ахтынского района.
Житель Каспийска Станислав Агакеримович Абдулкеримов спас четверых человек, которые тонули в море: 3 девушек и 1 подростка. Когда мужчина заметил в воде тонущих людей, он схватил с берега детский надувной круг и вошел в воду.
Несмотря на беспокойное море, мужчине удалось вытащить всех из воды.
Случай произошел 2 июля в Каспийске. Одна из девушек госпитализирована.
Станислав Абдулкеримов является ветераном боевых действий, он родился в селе Ахты Ахтынского района.
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