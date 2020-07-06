В итоге аварии 2 человека скончались и двое получили травмы.
На месте инцидента работает следственная группа, собраны сведения для принятия процессуального решения, заявили в МВД РД.
В Каякентском районе 5 июня случилось ДТП, погибло 2 человека, пишет пресс-служба МВД РД.
В итоге аварии 2 человека скончались и двое получили травмы.
На месте инцидента работает следственная группа, собраны сведения для принятия процессуального решения, заявили в МВД РД.
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