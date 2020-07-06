Общее количество смертей от коронавируса в столице достигло 3975 человек.
В Москве скончались 22 пациента с коронавирусом
- Автор Мадина
- 06 июля, 2020. Понедельник 02:40
В Москве за прошедшие сутки скончались 22 человека, у которых была диагностирована пневмония и получен положительный результат на коронавирус. Об этом пишет оперативный штаб города в Telegram-канале, передает "Лента.ру".
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