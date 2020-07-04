Как сообщают, коронавирусом заболели 11 031 905 человек, из них 523 777 скончались. Самое большое количество случаев заражения зарегистрировано в США (2,79 миллиона). На втором месте разместилась Бразилия (1,54 миллиона). В России число заражений достигло 666,9 тысяч человек.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 миллионов
- Автор Мадина
- 04 июля, 2020. Суббота 04:16
На планете количество заразившихся коронавирусом достигло 11 миллионов, пишет "Лента.ру".
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