В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом

Еще 25 человек с диагнозом коронавируса скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом заявляет оперативный штаб по борьбе с пандемией в своем Telegram-канале, пишет "Лента.ру".