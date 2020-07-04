У всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмонии и получены положительные результаты теста на коронавирус. Общее количество скончавшихся от коронавируса в Москве достигло 3929 человек.
В Москве умерли 25 пациентов с коронавирусом
- Автор Мадина
- 04 июля, 2020. Суббота 04:13
Еще 25 человек с диагнозом коронавируса скончались в Москве за прошедшие сутки. Об этом заявляет оперативный штаб по борьбе с пандемией в своем Telegram-канале, пишет "Лента.ру".
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