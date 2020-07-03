Погиб отец Хабиба Нурмагомедова

Источники, близкие к семье дагестанского спортсмена, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, информируют о смерти его отца Абдулманапа.

Напомним, что продолжительное время он лечился от последствий коронавируса. Сегодня Хабиб Нурмагомедов разместил в своём инстаграм-аккаунте пост о завтрашней пресс-конференции и позже удалил его.