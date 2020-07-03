ЗАМАНА - Погиб отец Хабиба Нурмагомедова

Погиб отец Хабиба Нурмагомедова

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03 июля, 2020. Пятница 16:28
Погиб отец Хабиба Нурмагомедова

Источники, близкие к семье дагестанского спортсмена, чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, информируют о смерти его отца Абдулманапа.

Погиб отец Хабиба Нурмагомедова
Происшествия

Напомним, что продолжительное время он лечился от последствий коронавируса. Сегодня Хабиб Нурмагомедов разместил в своём инстаграм-аккаунте пост о завтрашней пресс-конференции и позже удалил его.

 

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