Общее количество смертей от коронавируса достигло 3904. 1 июля скончалось 39 человек.
В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом
- Автор Мадина
- 03 июля, 2020. Пятница 01:17
В Москве за сутки погибли 34 человека с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Об этом пишет оперативный штаб города по борьбе с пандемией, передает "Лента.ру".
Последнее от Мадина
- Учреждения культуры республики продолжают показ спектаклей и концертов в режиме онлайн
- СПоК «Аракани» Унцукульского района Дагестана планирует провести капитальное обновление цеха по переработке плодоовощной продукции
- СПоК «Аракани» Унцукульского района Дагестана планирует провести капитальное обновление цеха по переработке плодоовощной продукции
- Минмолодежи РД собирает предложения по эффективному развитию молодежной политики
- 65 медицинских учреждений Дагестана получают гуманитарный груз из Турции