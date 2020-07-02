Описанное случилось вечером в среду, 1 июля. Медведь травмировал спину, руки и ноги рыбака. Раненого госпитализировали.
Медведь напал на мужчину, который рыбачил на берегу реки Авача на Камчатке и нанес ему серьезные травмы, это случилось в 1,5 километрах от местного кафе, пишет "Лента.ру".
Описанное случилось вечером в среду, 1 июля. Медведь травмировал спину, руки и ноги рыбака. Раненого госпитализировали.
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