ЗАМАНА - Медведь напал на ловившего рыбу россиянина

Медведь напал на ловившего рыбу россиянина

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02 июля, 2020. Четверг 09:39
Медведь напал на ловившего рыбу россиянина

Медведь напал на мужчину, который рыбачил на берегу реки Авача на Камчатке и нанес ему серьезные травмы, это случилось в 1,5 километрах от местного кафе, пишет "Лента.ру".

Медведь напал на ловившего рыбу россиянина
Происшествия

Описанное случилось вечером в среду, 1 июля. Медведь травмировал спину, руки и ноги рыбака. Раненого госпитализировали. 

 

 

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